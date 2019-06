中國外交部駐港公署敦促西方媒體停止煽風點火

【i-CABLE】

中國外交部駐港特派員公署一連兩日對西方媒體妄評特區政府修訂《逃犯條例》提出嚴正交涉,敦促他們停止煽風點火。

中國外交部駐港公署再次對個別西方媒體提出嚴正交涉,指他們罔顧事實、妄評修例,公然挑唆外部勢力干預香港事務,表示強烈不滿和堅決反對,指香港事務純屬中國內政,不容外部勢力干涉,外部施壓只會激起全體中國人民,包括港人強烈義憤,後果必然是搬起石頭砸自己的腳,敦促有關媒體立即糾正錯誤、摒棄偏見、停止混淆視聽、煽風點火。

中國外交部駐港公署重申中央支持、尊重和理解香港行政長官林鄭月娥暫緩修例,一如既往堅定支持她依法施政。

另外,《人民日報》海外版發表文章2指中央政府堅定支持行政長官和特區政府暫緩審議《逃犯條例》,並對林鄭月娥及特區政府過去的工作給予充分肯定。

文章指,中央政府堅定支持行政長官和特區政府依法施政,維護法治和市民合法權益,堅決反對外部勢力,干預香港事務和中國內政,支持特區政府暫緩審議修例,並進一步聽取社會意見的決定,希望廣大香港市民理性和平,守護好穩定的共同家園,凝心聚力共促香港的繁榮發展。

文章又指,林鄭月娥上任特首兩年多以來,以”志不求易、事不避難”的精神帶領香港積極作為、服務香港、服務國家,堅定維護一國兩制方針和《基本法》,取得了良好成績,中央政府對她及特區政府的工作給予充分肯定。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。