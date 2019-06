【i-CABLE】

香港行政長官林鄭月娥會見教育界及宗教界代表就修例事件致歉,又指暫緩等於撤回。

林鄭月娥週一早上在禮賓府,分別與大學校長、中小學校長及宗教領袖會面,有與會者指林鄭月娥在會上不只一次就政府工作做得不足,表示歉意,期間她提到面對壓力時一度哽咽,指若沒有宗教信仰很難支持。

有曾經聯署要求擱置修例的中學校長滿意林鄭月娥的說法。

