加州下月起將實行槍械彈藥背景審查新規,令不少槍械持有者近日開始囤購彈藥。

從7月1日起,加州法例上有一個改變,要求所有購買彈藥的人,都需接受即時的背景審查。

新法要求買家在購買彈藥時,必須出示駕照或有相的身份證明,商家需當場收集買家的姓名、出生日期及住址,然後將有關資料輸入電腦,以確保買家不在司法部的禁售名單中,每次審查費用為1元。

有商家表示,由於目前仍未知具體操作,而且前景未明下,不少持槍者蜂擁而至,提前囤購彈藥,近幾個月彈藥銷量就上升一成,其中1,000發子彈的大宗交易有所增加。

加州選民在2016年通過63號提案,授權州府對購買彈藥的人士進行即時的背景審查。

