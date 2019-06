【KTSF】

美國食物公司Ruiz Foods正召回超過246,000磅的急凍早餐捲餅(breakfast burrito),這些食物包裝可能被外來物質污染,夾雜了小石塊。

今次召回的產品是由Ruiz Foods生產的El Monterey雞蛋、薯仔、煙肉和芝士醬的急凍早餐捲餅,編號19017及19018,包裝袋上印有最佳食用日期為2020年1月17日和2020年1月18日。

上星期五,Ruiz Foods公司向農業食品安全管理局FSIS報告稱,分別有3名消費者向食品公司指在捲餅內發現了小石塊,當中有消費者在食用時因咬到石塊而受傷。

當局呼籲消費者,如果發現受污染的產品,切勿進食,應立即丟棄或到購買的商店退貨。

