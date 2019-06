【KTSF】

灣區捷運(BART)預計在今年年底前停止販售一次性的紙車票,推動全面使用Clipper路路通卡,向無紙化邁進。

灣區捷運總經理表示,停止販售一次性的紙車票,全面使用Clipper路路通卡後,也將幫忙喝止不法之徒僞造假的車票。

當局估計,假的紙車票,每年為捷運帶來的損失數以十萬計。

捷運車票全面無紙化的詳細情形還沒有公布,但最快今年底開始,所有車站都將只賣Clipper路路通卡。

