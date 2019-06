玉林狗肉節將舉行 動保組織往舊金山中領館抗議（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

每年在中國廣西舉行的”玉林荔枝狗肉節”都在夏至舉行,也就是6月21日開始,每年到了這個血腥節日,都會有數以萬計的狗狗被屠宰,已經引起全世界國際動保組織的關注,灣區也有組織上週五前往舊金山中國領事館抗議。

動物保護人士Angela Willmes說:”在這段期間,大約有一萬隻狗會被殺後下肚,很多都是被偷來的寵物,很多都是蓄意被虐待,因為據說被虐的狗,狗肉才會嫩。”

灣區的動保組織表示,全美各地都有抗議玉林狗肉節的行動,因為他們相信很多美國人不知道這個節日的存在,當地人稱,吃狗肉是中國文化,不過玉林狗肉節2010年才開始,完全是商業行為。

隨著國際社會越來越關注動物權益,要求停辦玉林狗肉節的呼聲越來越高漲,令狗肉節近年明顯變得較冷清,狗販刻意低調行事,但捕殺狗的行動沒有減少。

網路上已經有超過百萬人簽署,要求停辦玉林狗肉節。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。