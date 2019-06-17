玉林狗肉節將舉行 動保組織往舊金山中領館抗議（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

每年在中國廣西舉行的”玉林荔枝狗肉節”都在夏至舉行，也就是6月21日開始，每年到了這個血腥節日，都會有數以萬計的狗狗被屠宰，已經引起全世界國際動保組織的關注，灣區也有組織上週五前往舊金山中國領事館抗議。

動物保護人士Angela Willmes說：”在這段期間，大約有一萬隻狗會被殺後下肚，很多都是被偷來的寵物，很多都是蓄意被虐待，因為據說被虐的狗，狗肉才會嫩。”

灣區的動保組織表示，全美各地都有抗議玉林狗肉節的行動，因為他們相信很多美國人不知道這個節日的存在，當地人稱，吃狗肉是中國文化，不過玉林狗肉節2010年才開始，完全是商業行為。

隨著國際社會越來越關注動物權益，要求停辦玉林狗肉節的呼聲越來越高漲，令狗肉節近年明顯變得較冷清，狗販刻意低調行事，但捕殺狗的行動沒有減少。

網路上已經有超過百萬人簽署，要求停辦玉林狗肉節。

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