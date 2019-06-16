民陣指近200萬人參加遊行 林鄭承認工作不足向市民致歉

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連續第二個星期日有大批市民上街，要求撤回《逃犯條例》修訂，民陣晚上11時許宣布遊行結束，公布參與遊行人數是”接近二百萬零一人＂，民陣不滿政府的回應，要求撤回修例。

香港行政長官林鄭月娥透過新聞稿向市民致歉，承認政府工作有不足，導致社會紛爭，她已經停止立法會修訂《逃犯條例》的工作，重啟無期，她會謙卑接受批評，為市民服務。

晚上8時半遊行還未完，香港政府已經出稿回應，林鄭月娥首次就這場政治風波致歉，她承認政府工作有不足，令社會出現很大的矛盾和紛爭，很多市民失望、痛心，她為此向市民致歉，承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，加以改進，為市民服務。

一日前說立法會”暫停”修例，最新這份新聞稿用的字眼，是政府”已停止”立法會大會的修例工作，希望社會盡快恢復平靜，避免任何人受傷，重申無重啟時間表。又指過去兩個星期日，都有十分多市民遊行表達意見，政府明白他們是出於對香港的關心和熱愛。市民一直平和、理性表達意見，行政長官清楚聽到。

有市民說這個道歉沒有誠意，消息人士解釋，”已停止”立法會修例工作，意味明年7月之前都難以重啟，之後連”一讀”都會失效，但不等於”撤回”，因為政府會做溝通，亦要向支持者交代。

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