民陣指近200萬人參加遊行 林鄭承認工作不足向市民致歉

【i-CABLE】

連續第二個星期日有大批市民上街,要求撤回《逃犯條例》修訂,民陣晚上11時許宣布遊行結束,公布參與遊行人數是”接近二百萬零一人",民陣不滿政府的回應,要求撤回修例。

香港行政長官林鄭月娥透過新聞稿向市民致歉,承認政府工作有不足,導致社會紛爭,她已經停止立法會修訂《逃犯條例》的工作,重啟無期,她會謙卑接受批評,為市民服務。

晚上8時半遊行還未完,香港政府已經出稿回應,林鄭月娥首次就這場政治風波致歉,她承認政府工作有不足,令社會出現很大的矛盾和紛爭,很多市民失望、痛心,她為此向市民致歉,承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評,加以改進,為市民服務。

一日前說立法會”暫停”修例,最新這份新聞稿用的字眼,是政府”已停止”立法會大會的修例工作,希望社會盡快恢復平靜,避免任何人受傷,重申無重啟時間表。又指過去兩個星期日,都有十分多市民遊行表達意見,政府明白他們是出於對香港的關心和熱愛。市民一直平和、理性表達意見,行政長官清楚聽到。

有市民說這個道歉沒有誠意,消息人士解釋,”已停止”立法會修例工作,意味明年7月之前都難以重啟,之後連”一讀”都會失效,但不等於”撤回”,因為政府會做溝通,亦要向支持者交代。

