影評：紀錄片《5B》看醫院照顧愛滋病病人的英雄護士

80年代愛滋病肆虐舊金山,舊金山總醫院設立了專門照顧愛滋病病人的5B 病房。這段歷史成了紀錄片題材。

80年代初期,正當同志社區開始排除人們的歧視和另類眼光的時代,舊金山許多同志也染上來歷不明、一種類似癌症的絕症。年輕力壯的青年在病發的短時間内,健康急速衰退。多數病人被送到舊金山總醫院治療。醫學界後來鑑定這是愛滋病,院方當時應需求而設立特別病房來照顧愛滋病病人,這就是5B 病房。

許多病人被家人排斥,並喪失許多親密朋友的經歷。在許多人對愛滋病存在許多誤解的時刻,在抗病前綫的就是數百名護士。他們必須克服本身的歧見和未知。除了照顧病人的生理需要,也顧慮病人的心理,為他們提供精神上的支柱。連簡單的握手動作,也是能夠安撫病人的一大舉動。

這些英雄護士提到他們當時的感受。Sasha Cuttler 透露:“我害怕的是不知道如何幫助一些病人。因為當時沒有確實有效的治療,病人急迫希望能夠克服因病而得的一種症狀。但是不久後就因爲另一種症狀回來。我們看了都非常傷心,因爲你知道始終會有一天,這會是見面最後一次。他們會在醫院或家中死去。”

而在諸多精神壓力下工作的這群護士也透露,彼此的幽默卻也是互相扶持的方式。護士Mary Magee 透露:“擁有一些幽默,也還必須了解到,這是一項在精神上非常具挑戰的工作。但也沒有人會要求你堅強的壓抑所有的感受。我們會為彼此找時間傾談,也會為在我們照顧下死去的病人,進行一些儀式。”

這部紀錄片也存在一些今天看來,令人難以接受的論點。例如當年總統雷根政策禁止愛滋病人入境,害怕他們使用醫療資源。而一些護士認爲院方不准他們,例如增加穿戴配備來保護自己,更加指責照顧愛滋病病人成了醫院的優先項目,對其他病人不公平。

愛滋病當時突如其來的肆虐令人措手不及。5B病房的運作更加成爲許多城市,甚至國外來考察的對象,自然的在照顧病人的成就上,也給醫學界和人文歷史作出無限量的貢獻。

《5B》提供觀衆一個回顧歷史、激勵人心的機會。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://5bfilm.com/

