林鄭月娥宣佈暫緩逃犯條例修訂 指警員執法天公地道

香港行政長官林鄭月娥宣佈暫緩《逃犯條例》修訂,收回恢復草案二讀的預告,重新溝通後才重推、沒有時限,她承認修例工作有不足,令平靜兩年的社會再起紛爭,她感到難過,會謙卑接受批評。至於會否問責下台,她指希望繼續為香港服務。

林鄭月娥指,過去數日的形勢令她作出艱難決定。她答應再推時,一定會回到事務委員會,相信今年內不會做到,又承認之前溝通解說做得不好。

為何不索性撤回,她指因為現行法例的確有缺陷,撤回會令市民覺得修例”沒有立足之地”,她沒有承認或否認是否曾與中國副總理韓正會面,強調暫緩是她本人決定。

她承認暫緩修例,就沒有法律基礎處理台灣殺人案,彰顯公義未做到,政府所指的漏洞又未堵塞,她與主責官員會否問責下台呢?回到初心,林鄭月娥最初是希望為潘生潘太取回公道,現在有甚麼跟他們說呢?

林鄭月娥又指,警員執法,天公地道,不能因為她個人做得不好,而抹黑警隊工作,至於在週三大衝突被捕的示威者,她指自己不能凌駕執法機關,決定拘捕或釋放 。

林鄭月娥在記者會上,沒有再用”暴動”形容週三的衝突,是否意味收回「暴動」的定性?亦有聲音要求不要稱示威者做”暴徒”,不要追究他們。

和平遊行後、繼續修例,激烈衝擊後、宣佈暫緩。今次的決定是否等於日後要去到流血衝突,政府才會聆聽民意?林鄭月娥沒有正面回答,她指暫緩決定不只是基於星期三場衝突,更是希望避免進一步有人受傷。

民陣批評林鄭月娥未有回應市民撤回修例的訴求,要求她下台,週日會如期發動遊行示威。

民陣表示,已收到警方的不反對通知書,週日會由維園出發,遊行至金鐘添美道,之後會舉行集會,但由於立法會已取消下星期一的會議,所以當天不會舉行集會。

