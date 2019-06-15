林鄭月娥宣佈暫緩逃犯條例修訂 指警員執法天公地道

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香港行政長官林鄭月娥宣佈暫緩《逃犯條例》修訂，收回恢復草案二讀的預告，重新溝通後才重推、沒有時限，她承認修例工作有不足，令平靜兩年的社會再起紛爭，她感到難過，會謙卑接受批評。至於會否問責下台，她指希望繼續為香港服務。

林鄭月娥指，過去數日的形勢令她作出艱難決定。她答應再推時，一定會回到事務委員會，相信今年內不會做到，又承認之前溝通解說做得不好。

為何不索性撤回，她指因為現行法例的確有缺陷，撤回會令市民覺得修例”沒有立足之地”，她沒有承認或否認是否曾與中國副總理韓正會面，強調暫緩是她本人決定。

她承認暫緩修例，就沒有法律基礎處理台灣殺人案，彰顯公義未做到，政府所指的漏洞又未堵塞，她與主責官員會否問責下台呢？回到初心，林鄭月娥最初是希望為潘生潘太取回公道，現在有甚麼跟他們說呢？

林鄭月娥又指，警員執法，天公地道，不能因為她個人做得不好，而抹黑警隊工作，至於在週三大衝突被捕的示威者，她指自己不能凌駕執法機關，決定拘捕或釋放 。

林鄭月娥在記者會上，沒有再用”暴動”形容週三的衝突，是否意味收回「暴動」的定性？亦有聲音要求不要稱示威者做”暴徒”，不要追究他們。

和平遊行後、繼續修例，激烈衝擊後、宣佈暫緩。今次的決定是否等於日後要去到流血衝突，政府才會聆聽民意？林鄭月娥沒有正面回答，她指暫緩決定不只是基於星期三場衝突，更是希望避免進一步有人受傷。

民陣批評林鄭月娥未有回應市民撤回修例的訴求，要求她下台，週日會如期發動遊行示威。

民陣表示，已收到警方的不反對通知書，週日會由維園出發，遊行至金鐘添美道，之後會舉行集會，但由於立法會已取消下星期一的會議，所以當天不會舉行集會。

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