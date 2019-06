法院鑑定出錯 中國婦養錯兒子廿多年

【i-CABLE】

中國內地不時發生拐賣兒童事件,大部份案件中,小朋友從此音訊全無,只有少數父母可以尋回子女。失而復得固然是好事,不過如果好像以下這名女子,20多年後才發現找回的並非自己親生骨肉,應該如何面對?

27年前,重慶的朱曉娟請保姆何小平照顧當時只有一歲多的兒子,但有一天保姆連同心肝寶貝一起失蹤,朱曉娟跟丈夫到處尋找都沒有結果。

3年後,河南公安救了一批被拐賣的兒童,指其中一人是他們的兒子許盼盼,並幫他們做了親子鑑定證明,一家人開心生活了20多年,誰知去年保姆何小平突然主動投案,承認當年帶走朱曉娟的兒子,還改名叫劉金心,現在想贖罪替他找回親生父母。

於是朱曉娟再做一次親子鑑定,事實擺在眼前,朱曉娟這一刻才確信,20多年來一直陪伴自己身邊的盼盼,跟自己並沒有血緣關係,劉金心才是自己親生仔。

朱曉娟投訴河南高院,對方表示是技術出錯所致,向她致歉,但朱曉娟並不接受。

朱曉娟於是向河南高院提出索償近300萬元,雙方上月決定庭外和解,但到目前仍未有共識,她亦曾經打算控告保姆何小平,雖然被兒子阻止,不過她依然深深不憤。

劉金心指不告何小平,是基於養育之恩,現在養子跟親生兒子都在自己身邊,朱曉娟指兩名兒子相處融洽,盼盼亦不急著找他的親生父母。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。