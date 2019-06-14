法院鑑定出錯 中國婦養錯兒子廿多年

【i-CABLE】

中國內地不時發生拐賣兒童事件，大部份案件中，小朋友從此音訊全無，只有少數父母可以尋回子女。失而復得固然是好事，不過如果好像以下這名女子，20多年後才發現找回的並非自己親生骨肉，應該如何面對？

27年前，重慶的朱曉娟請保姆何小平照顧當時只有一歲多的兒子，但有一天保姆連同心肝寶貝一起失蹤，朱曉娟跟丈夫到處尋找都沒有結果。

3年後，河南公安救了一批被拐賣的兒童，指其中一人是他們的兒子許盼盼，並幫他們做了親子鑑定證明，一家人開心生活了20多年，誰知去年保姆何小平突然主動投案，承認當年帶走朱曉娟的兒子，還改名叫劉金心，現在想贖罪替他找回親生父母。

於是朱曉娟再做一次親子鑑定，事實擺在眼前，朱曉娟這一刻才確信，20多年來一直陪伴自己身邊的盼盼，跟自己並沒有血緣關係，劉金心才是自己親生仔。

朱曉娟投訴河南高院，對方表示是技術出錯所致，向她致歉，但朱曉娟並不接受。

朱曉娟於是向河南高院提出索償近300萬元，雙方上月決定庭外和解，但到目前仍未有共識，她亦曾經打算控告保姆何小平，雖然被兒子阻止，不過她依然深深不憤。

劉金心指不告何小平，是基於養育之恩，現在養子跟親生兒子都在自己身邊，朱曉娟指兩名兒子相處融洽，盼盼亦不急著找他的親生父母。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。