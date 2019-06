NBA決賽速龍勝勇士奪冠 勇士告別Oracle大球場（視頻）

【KTSF】

美國職籃NBA決賽第6場週四在東灣奧克蘭(屋崙)舉行,速龍以114比110贏得比賽,並以4比2的大比分第一次獲得NBA總冠軍,而這也是金州勇士隊最後一次在Oracle大球場比賽。

比賽一開始速龍就來勢洶洶,Kyle Lowry一連投進好幾個三分球,不過很快就被勇士的Klay Thompson趕超。

雙方持續你來我往,直到上半場結束比分仍然不相上下。

第3節剛開始,速龍稍稍領先,但是Lowry因為已經4次防守犯規提前退場休息,Thompson抓住機會連連得分。

但是當他嘗試灌籃時,Danny Green防守犯規,Thompson在下籃時摔倒,似乎扭到左腿關鍵,隨即退場檢查傷情。

第3節結束時勇士略微領先88比86,進入第4節,Thompson無法出場,速龍更是趁機進行猛攻,Fred Vanvleet投球得分,在最後幾秒鐘,Stephen Curry本有機會控球,但是擦肩而過,速龍最後以114比110贏得比賽。

本場是勇士最後一次在Oracle大球場進行主場賽事,因為他們在下個球季將會搬到舊金山Mission Bay的Chase新球場,告別這個用了47年球場。

對於土生土長的東灣居民,Oracle球場可說是伴他們成長,即將成為一個年代的集體回憶,見證勇士隊從以前經常輸的球隊,進化成近年長勝將軍,見證兩屆MVP 3分神射手Curry在此成名.

報導指,最貴有球迷付138,000元兩張在場邊最近座位,相信是NBA總決賽史上炒買得最貴的門票,最便宜的門票都要679至1,000元。

奧克蘭市長Libby Schaff週四以義賣形式拍賣兩張門票,為Alameda縣糧食庫籌得7,200元。

