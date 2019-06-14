NBA決賽速龍勝勇士奪冠 勇士告別Oracle大球場（視頻）

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美國職籃NBA決賽第6場週四在東灣奧克蘭（屋崙）舉行，速龍以114比110贏得比賽，並以4比2的大比分第一次獲得NBA總冠軍，而這也是金州勇士隊最後一次在Oracle大球場比賽。

比賽一開始速龍就來勢洶洶，Kyle Lowry一連投進好幾個三分球，不過很快就被勇士的Klay Thompson趕超。

雙方持續你來我往，直到上半場結束比分仍然不相上下。

第3節剛開始，速龍稍稍領先，但是Lowry因為已經4次防守犯規提前退場休息，Thompson抓住機會連連得分。

但是當他嘗試灌籃時，Danny Green防守犯規，Thompson在下籃時摔倒，似乎扭到左腿關鍵，隨即退場檢查傷情。

第3節結束時勇士略微領先88比86，進入第4節，Thompson無法出場，速龍更是趁機進行猛攻，Fred Vanvleet投球得分，在最後幾秒鐘，Stephen Curry本有機會控球，但是擦肩而過，速龍最後以114比110贏得比賽。

本場是勇士最後一次在Oracle大球場進行主場賽事，因為他們在下個球季將會搬到舊金山Mission Bay的Chase新球場，告別這個用了47年球場。

對於土生土長的東灣居民，Oracle球場可說是伴他們成長，即將成為一個年代的集體回憶，見證勇士隊從以前經常輸的球隊，進化成近年長勝將軍，見證兩屆MVP 3分神射手Curry在此成名.

報導指，最貴有球迷付138,000元兩張在場邊最近座位，相信是NBA總決賽史上炒買得最貴的門票，最便宜的門票都要679至1,000元。

奧克蘭市長Libby Schaff週四以義賣形式拍賣兩張門票，為Alameda縣糧食庫籌得7,200元。

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