美國指運油輪遇襲是伊朗所為 伊朗否認

【i-CABLE】

兩艘運油輪在阿曼灣遇襲爆炸,令地區局勢進一步升溫,美國將矛頭直指伊朗,更發放片段,聲稱是革命衛隊到場銷毀證據,伊朗否認,反指美國煽動恐慌情緒。

美軍中央司令部在兩艘運油輪遇襲後一天發放片段,指一艘伊朗革命衛隊的巡邏船事發後駛近日本船公司的運油船,移走未爆,仍黏附在船身的水雷。

美國有線新聞網絡報道,美軍當時已警告伊朗的船不要駛近,干預正在救人的驅逐艦”班布里奇號”,美軍後來在船身仍發現另一枚未引爆的水雷,《華盛頓郵報》引述美方消息指,水雷是一艘伊朗快艇駛近裝設,相信同日另一艘遇襲的挪威運油輪也是遭同一款水雷襲擊。

日本船公司的船員表示,事發前有飛行物出現,之後就發現船身損毀,相信不是被魚雷擊中,美國國務卿蓬佩奧指,根據情報、所用的武器,伊朗過往發動的攻擊等分析,相信今次襲擊由伊朗策動。

美軍派P-8海神式海上巡邏機、反艦艇、反潛艇及監視飛機到區內。

伊朗否認涉案,強調有責任確保霍爾木茲海峽的安全,派船到場是為了救人。

伊朗總統魯哈尼在吉爾吉斯的上海合作組織會議上,批評美國過去兩年,違反所有國際框架及法規,利用自身經濟及軍事力量進行挑釁,嚴重威脅地區穩定。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。