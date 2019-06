庫德洛指若習近平拒晤特朗普後果自負

【i-CABLE】

白宮表示,特朗普總統與中國國家主席習近平在月底二十國集團峰會期間的會面仍未落實,警告若習近平拒絕與特朗普會面,後果自負。

特朗普多次公開表示,有意在月底出席大阪舉行的二十國集團峰會期間與習近平會面,不過中國官方一直無公佈,白宮指會面未有定案,雙方均朝著會面方向商討。

白宮經濟顧問庫德洛不願評論”特習會”有多大機會成事,但警告如果習近平拒絕與特朗普會面,中國要承擔後果。

庫德洛又指,貿易戰對美國消費者的影響有限,引發的經濟壓力將會轉移到中國,中國損失程度會比美國大。

包括沃爾瑪及Target在內超過600間零售、製造業、石油業及天然氣公司去信特朗普,要求華府取消對華加徵關稅,認為加徵關稅損害美國利益之餘,亦不能改變中國的不公平貿易行為,希望雙方重返談判桌,達成貿易協議。

