【KTSF 郭柟報導】

東灣地區公園部門提醒行山或溜狗人士,臨近夏日天氣漸炎熱,小心戶外會有響尾蛇出沒。

當局表示,如果在郊外活動,最好帶多一名朋友同行,留意四周,不會將手腳放在看不見的地方。

使用戶外燒烤爐、野餐桌、或者露營之前,先檢查附近有無蛇,一旦發現有響尾蛇,應立即通知公園園方。

如果不幸被響尾蛇咬到,請立即打911報警,保持鎮定,切勿將被咬到的手或腳抬高,應擺放在心臟以下位置。

當局不建議大家用口啜出毒液,或者使用止血帶。

