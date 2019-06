【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山警方公開兩名盜竊嫌犯的錄影及照片,希望民眾提供線索,協助破案。

舊金山公佈的錄影片段顯示,5月14日凌晨3時50分左右,在舊金山列治文區Clement街500號路段的一間商鋪,有兩名匪徒破門而入,偷走店內的大量現金,以及多種香煙產品,警方希望民眾協助提供兩名疑犯的線索。

知情民眾可致電警方,電話:(415)575-4444,或發短信TIP411,信息開頭註明SFPD,也可以發電郵往:[email protected]

