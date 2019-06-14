舊金山華裔長者疑被肢解案 兩被告再申請延期提堂（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山一名華裔長者，懷疑被女兒及女婿謀殺及肢解一案，兩名辯方律師以需時研究案情為由，再次推遲提堂日期。

兩名被告，35歲的Stephanie Ching，以及她丈夫，44歲的Douglas Lomas，穿著囚衣再次現身法庭，Ching與代表律師交談間亦露出微笑。

女被告代表律師Jose Umali說：”女被告在這種情況下狀態良好，你可以想像對她來說亦是一個難關。”

被告二人的代表律師在庭上再次申請將提堂日期押後至6月25日。

Umali說：”推遲提堂的原因是，讓我們有足夠時間準備答辯。”

辯方律師指，週四才收到關於案件的證據及證物，相信研究過所有資料後，兩名被告的答辯都會是不認罪。

男被告代表律師Ilona Solomon說：”我們不知道那個男人怎樣死，是否死於自然，或者當中是否涉及自衛，我們亦不知道誰殺死她，現在沒有任何證據指出，我們的當事人與死者的死有關。”

兩名被告被控5月底在舊金山一間民宅，涉嫌殺害並肢解女被告的爸爸，73歲的Benedict Ching，譯音姓程男子。

法庭文件顯示，Benedict Ching由5月15日起突然失蹤，沒有再上班，Ching的雇主5月19日連同Ching一名親友，到Ching位於Del Monte街100號路段的住宅查看。

死者的女婿，亦是被告之一的Lomas應門，但他沒有讓兩名”訪客”進入屋內，他稱屋內所有人都病了，因此只是稍稍打開大門。

雖然Ching的汽車當時仍停在家門前，但Lomas表示，Ching較早時已經離開家。

兩名訪客後來繼續聯絡程氏兩父女，但都未得到回覆，第二日，Ching的親友與警方一起再到上址尋人，法庭文件指警員入到屋內，發現屋內十分凌亂，浴缸兩側的牆壁被人用塑膠及紙皮蓋著，警員發現一些血跡、紅色液體及一把圓鋸，在廁所裡發現一些不知名的生物物質。

警方覺得事件有可疑，申請搜查令後，再回到Ching的家搜查，警員在冰箱中找到Ching的頭顱及其他身體部分。

同一天，死者的女兒及女婿乘坐飛機前往北京，在機場被執法人員截獲，先將二人送回維珍尼亞州扣留，上星期五引渡會舊金山受審。

法官繼續按控方要求不准兩名被告保釋，地檢處指，由於案件未有進展，暫時不作評論。

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