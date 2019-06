舊金山新上市住宅中位房租創紀錄（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

根據5家房屋出租公司的統計,舊金山新上市住宅的中位房租創下歷來最高紀錄。

這5家房屋出租公司,是根據本身出租平台列出的租價而做出結論,認為舊金山租價創紀錄。

當中Zumper的6月租務報告,舊金山一房單位的中位租金是3,700元,是全國最高,也是舊金山歷來最高。

Zumper 5年前開始發報告,當時的一房中位租金已經是3,100元,5年來租金不停上漲。

另一公司Rent Jungle也在這個月紀錄到3,600元的舊金山一房單位中位租金,Rent Cafe記錄到3,609元,Adobo則記錄到3,777元。

相比之下,Apartment List在上個月記錄到2,470元的舊金山一房中位租金,相對比較低。

但是這些數字並不代表真正的舊金山中位租金,因為當中不包括已出租的單位,因此也不包括已出租長期受租管的單位。

依據美國普查的數據,2017年的舊金山平均租金為1,709元。

