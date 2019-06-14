舊金山擬向公司總裁徵稅 稅收用於提供免費精神健康服務

【KTSF 郭柟報導】

有舊金山市參事提出向高薪的公司總裁徵稅，為市民提供免費精神健康服務。

這項提案又名為CEO稅案，是由市參事盧凱莉和楊馳馬提出，向年收入超過該間公司內工資中位數至少100倍的行政總裁徵稅，預料可從中收取6,000萬至1.4億元稅項，撥款提供免費精神健康服務。

但是公共衛生部門表示，CEO稅案的稅收並不足夠，該部門指，每年單是在提供精神健康服務上就要花費4億元，盧凱莉和楊馳馬表示，會同時尋求州府撥款。

除了這項提案，早前有市參事提出向新上市公司徵稅，令工資更平等，以及向Uber和Lyft公司徵稅，撥款落改善交通方面。

這3項徵稅提案預料在7月尾交由市參議會表決，需要大多數贊成票，一旦通過，將會放入11月選票上讓市民公投，由於涉及專項徵稅，提案需要至少3分之2的選民投贊成票才能通過。

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