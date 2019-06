舊金山擬向公司總裁徵稅 稅收用於提供免費精神健康服務

【KTSF 郭柟報導】

有舊金山市參事提出向高薪的公司總裁徵稅,為市民提供免費精神健康服務。

這項提案又名為CEO稅案,是由市參事盧凱莉和楊馳馬提出,向年收入超過該間公司內工資中位數至少100倍的行政總裁徵稅,預料可從中收取6,000萬至1.4億元稅項,撥款提供免費精神健康服務。

但是公共衛生部門表示,CEO稅案的稅收並不足夠,該部門指,每年單是在提供精神健康服務上就要花費4億元,盧凱莉和楊馳馬表示,會同時尋求州府撥款。

除了這項提案,早前有市參事提出向新上市公司徵稅,令工資更平等,以及向Uber和Lyft公司徵稅,撥款落改善交通方面。

這3項徵稅提案預料在7月尾交由市參議會表決,需要大多數贊成票,一旦通過,將會放入11月選票上讓市民公投,由於涉及專項徵稅,提案需要至少3分之2的選民投贊成票才能通過。

