參議院提法案評估中國如何利用香港規避美國法例

共和黨籍的德州聯邦參議員Ted Cruz與民主黨籍的麻省聯邦參議員Ed Markey,也針對香港硬推送中引渡條例,以及中國加緊干預香港自治,而聯合提出《2019香港政策重新評估法案》。

法案旨在修訂1992年的《香港政策法》,要美國國務院匯報中國如何利用香港規避美國法例,並用何手段將外國人引渡到中國。

法案規定,國務院的報告要交代所有涉案的人員名單,此外,法案也要求美國的國防與國安情報當局,評估中國的國安部、公安武警等如何利用香港保安部門做間諜。

Cruz指中共侵害香港自治,又長期利用美國給予香港特殊的法律待遇,利用香港的經濟開放而從事洗錢、逃避關稅、破壞制裁,並取得敏感性質的知識產權。

Cruz認為,今次香港若一意孤行,為習近平而夾硬通過危險的送中引渡條例,美國就應該檢討對香港的政策,而他與Markey提出的法案,就是開始這個程序。

