NBA總決賽週四舉行的第6場賽事中,速龍的總裁涉嫌在賽後在球場内和阿拉米達縣警發生推撞,縣警局表示,將會提出輕罪的投訴。

片段顯示在涉嫌推撞後的情況,當局表示,速龍的總裁Masai Ujiri當時企圖到球場內和球隊一起慶祝他們勝出有史以來首次的NBA總冠軍,但由於他沒有進入比賽場地的有效證件,所以不獲准進入。

之後他就涉嫌推撞縣警,並打中對方的臉,速龍週五發表聲明說,正審議事件並與有關方面合作,期望可以解決情況。

