Palo Alto七旬女病人被強姦 醫護助理疑涉案被捕

南灣Palo Alto市一名醫護助理涉嫌週一早上強姦一名70歲女病人,週四被警方拘捕。

事發於Webster街437號的Webster House Health Center,該醫療中心為病人提供24小時復康服務,警方是於週一下午3時半接獲一名僱員的舉報。

警方表示,居住在East Palo Alto的63歲Jeremias Frago-Rodriguez,在該醫療中心擔任醫護助理,受害女病人接受手術後,正在該醫療中心休養,警方指Frago-Rodriguez進入她的病房,拉上圍著病床的布簾,然後向她施暴。

Frago-Rodriguez涉嫌觸犯強姦及虐待長者等多項控罪被捕,目前仍拘押在縣監獄。

警方仍在調查本案,暫時未知是否還有其他受害人。

