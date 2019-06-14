Palo Alto七旬女病人被強姦 醫護助理疑涉案被捕

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南灣Palo Alto市一名醫護助理涉嫌週一早上強姦一名70歲女病人，週四被警方拘捕。

事發於Webster街437號的Webster House Health Center，該醫療中心為病人提供24小時復康服務，警方是於週一下午3時半接獲一名僱員的舉報。

警方表示，居住在East Palo Alto的63歲Jeremias Frago-Rodriguez，在該醫療中心擔任醫護助理，受害女病人接受手術後，正在該醫療中心休養，警方指Frago-Rodriguez進入她的病房，拉上圍著病床的布簾，然後向她施暴。

Frago-Rodriguez涉嫌觸犯強姦及虐待長者等多項控罪被捕，目前仍拘押在縣監獄。

警方仍在調查本案，暫時未知是否還有其他受害人。

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