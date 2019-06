舊金山Mission Bay全新可負擔房屋大廈揭幕（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山Mission Bay社區一棟全新的可負擔房屋大廈週四正式揭幕,為過百個家庭提供一個永久居所。

這143個全新的可負擔房屋單位鄰近50號碼頭,位於Mission Bay大道以北626號,分別提供一房、兩房及三房單位,專為低收入家庭而設,大廈週四正式開幕。

舊金山市參事楊馳馬(Matt Haney)說:”若無一個安全及穩定的家,年輕人在學習、社交及情緒上都很難做得好,因此興建房屋,尤其是家庭式房屋是對城市的未來一個重要投資。”

大廈的所有住客已經入伙,其中29個單位是為前無家可歸者而設,Destiny Montoya是其中之一,以前因為居無定所,她無辦法與女兒同住,女兒與外婆住,不過母女現在終於”團聚”。

Montoya說:”這是大躍進,我從未有自己的居所,以往總是與朋友共住,我無家可歸已多年,是沙發奴隸,因此這是一大升級。”

大廈是商住兩用底層出租給一間培養兒童學習的非牟利機構,市府表示,Mission Bay社區的發展計劃中,一共會興建1,916個永久可負擔房屋單位,截至週四,已經完成了當中的1,191個。

