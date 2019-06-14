舊金山Mission Bay全新可負擔房屋大廈揭幕（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山Mission Bay社區一棟全新的可負擔房屋大廈週四正式揭幕，為過百個家庭提供一個永久居所。

這143個全新的可負擔房屋單位鄰近50號碼頭，位於Mission Bay大道以北626號，分別提供一房、兩房及三房單位，專為低收入家庭而設，大廈週四正式開幕。

舊金山市參事楊馳馬（Matt Haney）說：”若無一個安全及穩定的家，年輕人在學習、社交及情緒上都很難做得好，因此興建房屋，尤其是家庭式房屋是對城市的未來一個重要投資。”

大廈的所有住客已經入伙，其中29個單位是為前無家可歸者而設，Destiny Montoya是其中之一，以前因為居無定所，她無辦法與女兒同住，女兒與外婆住，不過母女現在終於”團聚”。

Montoya說：”這是大躍進，我從未有自己的居所，以往總是與朋友共住，我無家可歸已多年，是沙發奴隸，因此這是一大升級。”

大廈是商住兩用底層出租給一間培養兒童學習的非牟利機構，市府表示，Mission Bay社區的發展計劃中，一共會興建1,916個永久可負擔房屋單位，截至週四，已經完成了當中的1,191個。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。