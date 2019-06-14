田州法警槍殺被通緝男子 民眾抗議釀警民衝突

【KTSF 江良慧報導】

田納西州孟菲斯市有法警開槍殺死一名被通緝男人，民眾深宵示威演變成警民衝突，有執法人員和多名記者受傷。

孟菲斯市深宵一片混亂，民眾抗議聯邦法警開槍，殺死20歲Brandon Webber。

示威演變成暴力衝突，示威者向警察投擲磚頭，又破壞警車，至少20多名警察和兩名記者受傷，警方施放催淚氣體驅散群眾。

根據田納西州調查局，有多個通緝令追捕的Webber，週三晚在一間屋外準備上車，聯邦法警企圖截停他。

田納西州調查局發言人Keli McAlister說：”當企圖截停該男子時，據報他開車撞警車多次，之後手持武器下車，警察開火擊殺他，沒有警員受傷。”

全國有色人種協會NAACP發推文說，他們密切監察事態。

McAlister說：”本案仍在調查中，田納西州調查局探員和法證人員繼續搜集證據。”

聯邦法警局表示，由於聯邦執法人員無須攜帶隨身攝錄機，所以也沒有開槍時隨身攝錄的片段。

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