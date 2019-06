田州法警槍殺被通緝男子 民眾抗議釀警民衝突

【KTSF 江良慧報導】

田納西州孟菲斯市有法警開槍殺死一名被通緝男人,民眾深宵示威演變成警民衝突,有執法人員和多名記者受傷。

孟菲斯市深宵一片混亂,民眾抗議聯邦法警開槍,殺死20歲Brandon Webber。

示威演變成暴力衝突,示威者向警察投擲磚頭,又破壞警車,至少20多名警察和兩名記者受傷,警方施放催淚氣體驅散群眾。

根據田納西州調查局,有多個通緝令追捕的Webber,週三晚在一間屋外準備上車,聯邦法警企圖截停他。

田納西州調查局發言人Keli McAlister說:”當企圖截停該男子時,據報他開車撞警車多次,之後手持武器下車,警察開火擊殺他,沒有警員受傷。”

全國有色人種協會NAACP發推文說,他們密切監察事態。

McAlister說:”本案仍在調查中,田納西州調查局探員和法證人員繼續搜集證據。”

聯邦法警局表示,由於聯邦執法人員無須攜帶隨身攝錄機,所以也沒有開槍時隨身攝錄的片段。

