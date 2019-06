【KTSF】

週四晚舉行的美國職籃NBA決賽,速龍在第6場打敗金州勇士,以4比2的場數贏得總冠軍,這次總決賽創下很多第一次,首先速龍首次擲下NBA總冠軍,也是首次有加拿大職籃隊伍贏得NBA總冠軍,而速龍球員林書豪也因為球隊贏得總冠軍,成為有史以來,首位亞裔球員獲得NBA總冠軍指環。

林書豪是在南灣Palo Alto市長大,父母是台灣人,他在2010年曾效力金州勇士一個球季,2012年効力紐約人時創下”Linsanity”佳話。

林書豪是於今年2月與速龍簽約,他在6場總決賽中平均上場3.4分鐘,雖然是後備球員,但他仍會獲得NBA總冠軍指環。

