【i-CABLE】

香港一批媽媽舉行集會反對修訂《逃犯條例》,要求”保護孩子”,當中有媽媽亦置身星期三的示威,看到當日的激烈衝突,她們有甚麼感受呢?

一批媽媽在中環遮打花園集會,有逾千人參與,她們要求保護孩子,當中包括她,見到這一幕當日同樣上街的張太深有同感,星期三的金鐘示威張太也有去,一對子女比她走得前,她指自己不喜歡暴力,過去亦覺得年輕人在滋事,但她愈來愈體會到年輕人的無力感。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。