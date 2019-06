民主黨總統初選電視辯論6月底分兩晚舉行

【KTSF 張麗月報導】

2020年大選,民主黨內總統初選第一輪電視辯論將於本月下旬展開,共有20名參選人分兩晚進行,華裔參選人楊安澤也有份辯論。

民主黨內總統初選第一輪電視辯論由NBC電視舉辦,共有20名參選人分別在本月26日和27日兩晚舉行,每晚有10人參加辯論。

在26日晚辯論的參選人有Elizabeth Warren、Beto O’Rourke和Cory Booker等,27日晚就有現時民調領先的前副總統拜登、桑德斯、賀錦麗、Pete Buttigieg和華裔楊安澤等。

多名參選人都批評,特朗普總統較早時接受媒體訪問時的不當言論,特朗普說,如果有外國政府接觸他,提供競選對手的黑材料,他會聽,但不一定會通報FBI,他這個講法惹來民主黨參選人猛烈抨擊,指等於是2016年大選的翻版,甚至有部份參選人要求彈劾特朗普。

民主黨總統候選人、聯邦參議員Amy Klobuchar說:”特朗普今次重新再來,再次釋出訊號,猶如他在2016年他就希拉莉黑材料所做的事。”

民主黨總統候選人、前副總統拜登說:”特朗普不認為有問題,如果總統參選人從外國政府接納其他競選對手的傷害性材料,我相信他大錯特錯。”

特朗普週五回應時改口說,應該要向FBI或司法部報告。

