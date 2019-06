國會跨黨派議員提出香港人權及民主法案（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

針對香港修訂逃犯條例,國會跨黨派議員提出香港人權及民主法案,懲罰壓制基本自由的香港官員,以及每年檢討香港的自治是否仍符合條件獲得優惠待遇。

國會參眾兩院14名跨黨派議員聯合提出新版本《香港人權及民主法案》,提案人指當中共正在侵蝕香港的民主自由和自治的時候,美國應當重申,將致力維護香港的民主、人權和法治。

法案由國會及行政當局中國委員會兩名共同主席、民主黨籍的麻省眾議員Jim McGovern,及共和黨籍的佛羅里達州參議員Marco Rubio牽頭,和另外12名國會議員聯合提出。

Rubio指,超過100萬香港人走上街頭抗議港府修訂逃犯條例,美國亦有必要讓人知道,美國支持為自由和法治的和平抗爭,反對北京日益干預香港事務。

McGovern就表示,法案是要清楚顯示,美國國會支持香港人守護人權和法治,一旦逃犯條例獲得通過,國會迫不得已之下,必須重新審視香港是否還符合享有經濟貿易優惠待遇的地位。

香港人權及民主法案訂明,國務院每年要檢視香港的自治情況是否符合《香港政策法》賦予特別待遇的條件,要求總統查明綁架香港書商和記者,以及其他合謀壓制香港人權自由者的身分,包括引渡因行使國際認可權利而被中國追緝的人到中國大陸,總統應下令充公涉案人士在美國的資產,以及拒絕他們入境美國。

法案也要求總統推出措施,保護美國公民和企業免受《逃犯條例》影響,包括決定是否修訂美國與香港之間的引渡協議,以及國務院發出的旅遊警示。

法案又要求商務部發表年度報告,評估香港政府是否落實美國的出口法規,尤其是對伊朗和北韓的制裁。

此外,法案也要求清楚訂明,曾參與爭取香港民主人權和法治的非暴力抗議活動而被捕或拘留的人想美國申請簽證時,美國政府不應拒絕申請。

