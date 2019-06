【i-CABLE】

中國外交部副部長樂玉成緊急召見美國駐華使館臨時代辦,就美方對港府推進《逃犯條例》修訂的不負責任言行提出嚴正交涉。

樂玉成緊急召見美國駐華使館臨時代辦傅德恩時重申,香港事務純屬中國內政,不容任何外部勢力插手,但近日美方一些高級官員頻頻就特區政府推進修例,說三道四、橫加干預。

中方強烈不滿、堅決反對,敦促美方客觀公正,看待特區政府依法修例,切實尊重特區政府正常的立法進程,停止以任何形式干預,中方將視乎美方行動,作出進一步反應,發言人於記者會上亦促請美國收手。

他又批評一些西方國家駐香港總領事館,多次發表錯誤言論煽風點火、推波助瀾,強調任何製造混亂的圖謀將不會得逞。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。