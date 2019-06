加州7月起每加侖汽油加5.6美分汽油稅

【KTSF 萬若全報導】

這幾天灣區的油價稍微下降,不過從7月1日開始,每加侖汽油還會增加5.6美分的汽油稅。

上個月有駕駛人士表示,行經海灣大橋Yerba Buena隧道時,一個磚塊大的石頭從上頭掉落,砸到他的車窗,今年2月跟4月,兩層的Richmond-San Rafael大橋發生石塊掉落事件,其中一起砸到正在行駛的車輛。

根據聯邦政府數據,過去3年加州處於狀態很糟的橋樑,從1,204座增加到1,812座,前任州長布朗簽署的SB1法案,從2017年11月開始增加每加侖12美分的汽油稅,用來修補加州的道路及橋樑。

根據報告,加州已經花了1.2億增加的汽油稅在89座橋樑的修護及重建,但現在還要更多的錢,7月1日開始,汽車駕駛人要再多付6美分的汽油稅。

代表中谷地區的加州眾議員Vince Fong,對於橋樑維修的速度太慢感到不滿,同時他發現,駕駛人付越多的汽油費,加州道路交通更加擁擠。

Fong接受本台電話採訪時說:”如果你看目前的情況,交通更堵塞,你實際上看到很多城市的情況是,SB1的錢用來減少車道,加州人付那麼多汽油稅,結果車道變少。”

Fong在州議會交通委員會擔任副主席,他認為加州有足夠經費維修橋樑及道路,沒必要再跟納稅人加稅。

Fong說:”我認為增加汽油稅是沒必要的,因為加州有足夠的錢,加州人付的錢已經足夠用來道路基礎建設,我不認為州府妥善使用納稅人的錢。”

反對增加汽油稅的人士在去年將6號提案放上11月選票,但沒有通過。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。