加州7月起每加侖汽油加5.6美分汽油稅

【KTSF 萬若全報導】

這幾天灣區的油價稍微下降，不過從7月1日開始，每加侖汽油還會增加5.6美分的汽油稅。

上個月有駕駛人士表示，行經海灣大橋Yerba Buena隧道時，一個磚塊大的石頭從上頭掉落，砸到他的車窗，今年2月跟4月，兩層的Richmond-San Rafael大橋發生石塊掉落事件，其中一起砸到正在行駛的車輛。

根據聯邦政府數據，過去3年加州處於狀態很糟的橋樑，從1,204座增加到1,812座，前任州長布朗簽署的SB1法案，從2017年11月開始增加每加侖12美分的汽油稅，用來修補加州的道路及橋樑。

根據報告，加州已經花了1.2億增加的汽油稅在89座橋樑的修護及重建，但現在還要更多的錢，7月1日開始，汽車駕駛人要再多付6美分的汽油稅。

代表中谷地區的加州眾議員Vince Fong，對於橋樑維修的速度太慢感到不滿，同時他發現，駕駛人付越多的汽油費，加州道路交通更加擁擠。

Fong接受本台電話採訪時說：”如果你看目前的情況，交通更堵塞，你實際上看到很多城市的情況是，SB1的錢用來減少車道，加州人付那麼多汽油稅，結果車道變少。”

Fong在州議會交通委員會擔任副主席，他認為加州有足夠經費維修橋樑及道路，沒必要再跟納稅人加稅。

Fong說：”我認為增加汽油稅是沒必要的，因為加州有足夠的錢，加州人付的錢已經足夠用來道路基礎建設，我不認為州府妥善使用納稅人的錢。”

反對增加汽油稅的人士在去年將6號提案放上11月選票，但沒有通過。

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