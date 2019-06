芝加哥3人涉殺懷孕女子剖腹取胎兒 男嬰腦損不治

【KTSF】

芝加哥4月發生一宗駭人命案,一名懷孕已9個月的女子被人殺害後,腹中胎兒被人剖腹取出,男嬰一直性命危殆,家人表示,男嬰搶救個多月後至週五凌晨不治。

家人在Facebook發聲明稱,遇害的19歲女子Marlen Ochoa-Lopez的兒子Yovanny Jadiel Lopez已在醫院過身,他是因為腦部嚴重受損死亡,家人對此深感悲痛。

事發後,男嬰一直需要用機器維持生命,家人一直在權衡是否關掉維生器,至週五凌晨,男嬰在傷重下自然死亡。

警方已就案件拘捕兩女一男,其中一名被告是46歲婦人Clarisa Figueroa,她於4月23日帶男嬰到醫院,報稱她剛分娩誕下男嬰,但警方調查後指稱她涉及這宗駭人命案。

Figueroa的24歲女兒Desiree Figueroa也被指涉案,兩人同被控謀殺罪,Figueroa的男友Piotr Bobak則被控隱暪兇殺案罪。

因應男嬰的死亡,芝加哥警方表示,預料兩名女被告會再被加控一項謀殺罪。

