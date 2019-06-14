芝加哥3人涉殺懷孕女子剖腹取胎兒 男嬰腦損不治

【KTSF】

芝加哥4月發生一宗駭人命案，一名懷孕已9個月的女子被人殺害後，腹中胎兒被人剖腹取出，男嬰一直性命危殆，家人表示，男嬰搶救個多月後至週五凌晨不治。

家人在Facebook發聲明稱，遇害的19歲女子Marlen Ochoa-Lopez的兒子Yovanny Jadiel Lopez已在醫院過身，他是因為腦部嚴重受損死亡，家人對此深感悲痛。

事發後，男嬰一直需要用機器維持生命，家人一直在權衡是否關掉維生器，至週五凌晨，男嬰在傷重下自然死亡。

警方已就案件拘捕兩女一男，其中一名被告是46歲婦人Clarisa Figueroa，她於4月23日帶男嬰到醫院，報稱她剛分娩誕下男嬰，但警方調查後指稱她涉及這宗駭人命案。

Figueroa的24歲女兒Desiree Figueroa也被指涉案，兩人同被控謀殺罪，Figueroa的男友Piotr Bobak則被控隱暪兇殺案罪。

因應男嬰的死亡，芝加哥警方表示，預料兩名女被告會再被加控一項謀殺罪。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。