【i-CABLE】

特朗普總統承諾向波蘭增兵,應對俄羅斯威脅。

特朗普與到訪的波蘭總統杜達就加強國防合作達成協議,將會從德國調派1,000名美軍到波蘭駐守,但強調波蘭將會承擔這批士兵的費用。

杜達指,俄羅斯一直對波蘭領土虎視眈眈,美軍增兵有助抗衡俄方的野心,並能鞏固波蘭與西方國家的關係。

特朗普則指,希望波蘭和美國都能與俄羅斯和中國等,建立良好關係,俄羅斯2014年吞併克里米亞,美國兩年後與華沙簽訂協議,派兵駐守當地,應對俄羅斯的威脅。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。