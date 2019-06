蔡英文勝出民進黨總統初選 明年爭取連任

【i-CABLE】

蔡英文勝出民進黨總統初選,將角逐明年總統大選爭取連任。

蔡英文回應勝出初選,指現時最重要是團結黨內力量,守護台灣民主和捍衛改革成果。

她感謝對手賴清德,稱競爭令自己進步,外界關注她是否會找對方做副手參選。賴清德就向支持者鞠躬致謝,稱會支持蔡英文。

5個民調組織週一至三,用電話訪問了16,000人,蔡英文與高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲競逐的話,會得到三成五支持,領先另外兩人。

賴清德也同樣超越韓國瑜及柯文哲,但落後蔡英文8.2個百分點,勝出民調的蔡英文自動贏得初選,代表民進黨在明年大選爭取連任,民進黨中央執行委員會下周三正式確認提名人選,黨主席卓榮泰稱,接著會整合資源準備大選。

曾公開反對蔡英文連任的總統府資政吳澧培表示,獨派支不支持蔡英文,要視乎她接下來對台灣前途的表態。

另外,蔡英文重申不會接受香港政府在《逃犯條例》修例的前提下,提出的個案移交。

台灣的陸委會表示,憂慮金鐘一帶可能再有示威活動,提醒台灣民眾如果近期前往香港,要注意安全,不要前往立法會及政府總部周邊地區。

