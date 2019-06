【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山11月的市長選舉週二是截止報名日期,最終有5名候選人挑戰競逐連任的市長布里德(London Breed),當中兩人是華裔。

她們是舊金山公共衛生局社工李愛晨,以及音樂教師彭德慧.

李愛晨是共和黨人,她參加了上年的市長補選,得票率在8名候選人中排名第5,而彭德慧活躍於華埠,曾多次參加市議員及市長選舉。

外界普遍預期,布里德將會順利連任,不過她最終得票率將會反映市民對她上任後的滿意度。

布里德去年6月險勝前州參議員Mark Leno,當選市長,填補前市長李孟賢逝世所剩下的任期,今年11月選舉的當選人,任期將會是4年。

