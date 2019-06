【KTSF】

舊金山Mission區週三下午一名5歲男童從樓高3層的公寓大廈墮下,男童受傷生還。

警方是於下午4時39分接獲舉報,地點在14街300號路段。

舊金山警方稱,男童是從公寓單位的窗口墮下,警員到場時,救護人員已抵達現場為男童急救。

男童最初有生命危險,但至週四早上,警方稱他會生還,但尚未透露墮樓的細節。

