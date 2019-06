聖荷西業主推出租金優惠招攬租客（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

房地產公司Zillow發現,南灣聖荷西一些業主推出租金優惠和免費網絡服務等多種優惠來招攬租客。

根據地產公司Zillow對本身的出租平台HotPads的研究數據,聖荷西一帶的招租廣告,有更多的房東為找到租客,提供如免付一個月房租和免費串流服務的優惠。

Zillow透露,和去年同時期相比,目前有超過一倍的房東提供這類優惠。

行内人士表示,這是租房市場放慢的跡象,房東是在還沒有減租之前,推出這類優惠來吸引租客,目前灣區的其它市場,如舊金山、奧克蘭和San Mateo都沒有這類跡象。

但是聖荷西的租金目前是以3.6%的速度增加,還沒有放緩的趨勢,中位房租是3,745元。

有租房優惠的單位其實也多不了多少,上個月就只有1.3%的廣告有優惠,而舊金山就更少,只有0.6%有優惠。

全美國有房租優惠的住房和去年同時期相比減少了29%。

