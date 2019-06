Google聖荷西建超大園區首份影響報告出爐（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

首份針對Google在聖荷西興建超大園區對區域的影響報告出爐,報告建議Google必須興建一萬多棟的房屋,才能避免租金飆漲。

這份報告是由工會支持的Working Partnerships委託BeaconEconomics所做的,報告指出,Google應該興建超過5,000個可負擔住房,以及12,000多棟的市價房屋,才能抵銷聖荷西租金的飆漲。

因為Google超大園區到2030年,聖荷西房租平均上漲816元,換算下來未來十年,聖荷西租屋者的租金將會共增加2.35億元,也就是聖荷西租房者將支付比市府從Google徵收的地價稅高出5倍以上的費用,其中受影響最大的會是少數族裔。

Working Partnerships政策主任Jeffrey Buchanan說:”特別是少數族裔,像是拉美裔家庭,到2030年,他們的的薪水平均將付42%在房租上,想像因為Google的原因而增加的816元,這些家庭要如何應付高薪的Google員工的進駐而推高房租。”

該組織說,他們不是反對Google,而是希望看到Google能幫助社區。

Buchanan說:”我們從來沒有反對Google搬進聖荷西,我們沒有反對這個計畫,我們反對的是壞的計畫,我們希望這是一個示範,在矽谷在Google這樣的公司,能夠承諾我們的發展不會導致居民流離失所。”

針對這份報告,Google沒有立即回應,下午支持Google的Silicon Valley Organization召開記者會,回應這份報告。

SVO政府與社區關係主任Eddie Truong說:”目前計畫還沒有定案,這份報告對於房價影響的猜測完全不切實際,這份研究對於還沒有成型的計畫做了太多的假設。”

SVO表示,Google園區對聖荷西的經濟以及社區會帶來正面的影響。

市長Sam Liccardo發聲明表示,市府長期以來一直將可負擔房屋做為Diridon火車站一帶核心支柱,Google已經承諾,包括在Diridon車站附近25%的租金限制,提供數百萬的社區福利等等。

Google聖荷西園區將雇用兩萬名員工,以及8,000多名低薪的服務人員。

該組織在近期內,將會把這份報告交給Google及聖荷西市議會。

