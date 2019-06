【KTSF 劉瑩報導】

南灣Palo Alto市議會星期一通過新法律,禁止使用塑膠吸管、餐具及膠袋。

新禁令從明年1月1日起,商家不能使用塑膠吸管和餐具等,改用可回收或者堆肥的替代品。

同時也要求超市及農夫市場從明年的7月1日起,使用可堆肥包裝袋或不使用袋子。

這是該市一系列舉措的第一步,第二步計劃將在2021年,要求餐廳對一次性餐具收費,並提供可重複使用餐具替代。

而最後一個計劃規定,從2025年起,餐飲商業需為外賣訂單提供可重複使用餐具。

灣區其他城市如Alameda、舊金山,以及灣區以南Santa Cruz,已立法禁止用完即丟的餐具。

東灣的柏克萊則要求所有外賣餐具為可重複使用,而加州從2014年起,就已經禁止使用塑膠袋。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。