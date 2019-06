北灣移動房屋場地租金急漲 居民無法負擔陷困境

【KTSF 蔡璐陽報導】

位於Marin縣Larkspur的移動房屋場地租金大幅上漲,導致許多居民無法承擔其費用而出售房屋,卻因為更加高昂的租金找不到買主,這些居民最後很有可能會失去他們的移動房屋。

這些居民住在Marin公園移動房屋社區,他們雖然擁有移動房屋,但是需要為佔地面積繳交租金和付水電費,最近移動房屋場地向居民發出新的租賃合同,租期為5年,第一年的租金將比以往上漲10%,接下來4年,每個月要多繳75元。

居民Joan Dobkowski說:”我們之中有一半以上的人,收入都是固定的退休金,在短時間內大幅上漲租金,是我們無法承受的。”

不過以現在的情況,就算居民想要出售這些移動房屋,可能也不會有人來買。

Dobkowski說:”因為購買這些移動房屋的人,將要向場地交付幾乎雙倍的租金,沒有人願意搬到這裏,所以我們還是會失去房子,賣不去。”

在Marin縣有80%的移動房屋,都根據當地的消費水平而接受租金管制,但是目前Larkspur還沒有租金管制。

Larkspur市長上個月來到該社區了解這裡居民遇到的困難,並表示會嘗試推行租金管制,可是場地給出的續租最後期限是7月1日。

律師指出,如果居民在租金管制實施之前簽下續租合約,那麼他們的租金將會持續上漲,在租金管制實施後也無法受益。

現在這些居民已經束手無策,如果將移動房屋搬走,那將承擔更加巨大的費用,如果撇下房屋不管,就意味著可能會永遠失去這些移動房屋。

