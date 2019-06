眾院司法委員會通過繼續向911襲擊賠償基金撥款

【KTSF 江良慧報導】

聯邦眾議院司法委員會週三投票一致通過繼續撥款支持一個911襲擊受害人賠償基金,受惠於基金的人包括911襲擊後趕到現場搶救的應急人員,他們當中很多人都因為在有毒的襲擊現場工作而染病,甚至死亡。

眾議院司法委員會一致通過草案,向協助911應急人員和受害人的基金延續撥款70年至2090年。

司法委員會主席Jerry Nadler說:”所有應急人員和倖存者,不論他們是在2015年生病,或是在2025或2035年,都應得到適當賠償,國會必須行動讓這實行。”

911賠償基金上次獲更新撥款是2015年,並將於2020年屆滿,前深宵節目主持Jon Stewart週二向委員會作證,敦促他們延續撥款。

Stewart說:”病入膏肓,他們還是到來發聲。”

一起前來的應急人員也附和Stewart,請求國會儘快採取行動,幫助那些在911襲擊後在襲擊現場工作,導致患肺病、癌症和其他健康問題的人。

911首批應急人員Brian McGuire說:”我們是為那些不能到此的人爭取,為他們發聲求救,因為他們已經病入膏肓。”

基金管理人員在年初宣佈,由於索償申請在過去兩年大幅急升,基金沒有足夠資金作出賠償,有議員隨即在2月提出法案,延續撥款,眾議院全院稍後會表決法案,之後也要參議院通過。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。