眾院司法委員會通過繼續向911襲擊賠償基金撥款

【KTSF 江良慧報導】

聯邦眾議院司法委員會週三投票一致通過繼續撥款支持一個911襲擊受害人賠償基金，受惠於基金的人包括911襲擊後趕到現場搶救的應急人員，他們當中很多人都因為在有毒的襲擊現場工作而染病，甚至死亡。

眾議院司法委員會一致通過草案，向協助911應急人員和受害人的基金延續撥款70年至2090年。

司法委員會主席Jerry Nadler說：”所有應急人員和倖存者，不論他們是在2015年生病，或是在2025或2035年，都應得到適當賠償，國會必須行動讓這實行。”

911賠償基金上次獲更新撥款是2015年，並將於2020年屆滿，前深宵節目主持Jon Stewart週二向委員會作證，敦促他們延續撥款。

Stewart說：”病入膏肓，他們還是到來發聲。”

一起前來的應急人員也附和Stewart，請求國會儘快採取行動，幫助那些在911襲擊後在襲擊現場工作，導致患肺病、癌症和其他健康問題的人。

911首批應急人員Brian McGuire說：”我們是為那些不能到此的人爭取，為他們發聲求救，因為他們已經病入膏肓。”

基金管理人員在年初宣佈，由於索償申請在過去兩年大幅急升，基金沒有足夠資金作出賠償，有議員隨即在2月提出法案，延續撥款，眾議院全院稍後會表決法案，之後也要參議院通過。

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