反修訂《逃犯條例》衝突 警方共施放150枚催淚彈（視頻）

週三反對修訂《逃犯條例》的大規模衝突,香港警務處處長盧偉聰指,警方發射數發橡膠子彈、20發布袋彈,並施放了150枚催淚彈。警方拘捕11人,分別涉及襲警、暴動等罪名。

警方初步點算週三的大規模衝突中施放150枚催淚彈,發射數發橡膠子彈,以及20發布袋彈。警務處長盧偉聰表示,警方早上一直克制,是下午3時開始,示威者暴力衝擊多條防線,警員感到生命受威脅,才使用這些武器。

他強調有依足指引,對於有示威者指頭部被橡膠子彈射中,他指使用武器一定正確。他又證實拘捕的人,有部份在醫院被捕。

一群在場採訪記者響應記協呼籲,戴頭盔、面罩等裝備,不滿有警察在示威中對記者態度惡劣,包括以粗言指罵或阻撓採訪,盧偉聰表示希望大家體諒。他表示有足夠警力維護香港治安,目前一定不會尋求駐港解放軍協助。

就醫院會否將病人資料轉介警方處理,醫管局表示,市民到公立醫院求診時向醫護人員提供的資料,只會用作臨床治療用途,病歷亦只會記錄與治療有關的臨床資料。

