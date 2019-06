香港立法會週四週五不開會 警方續在金鐘布防（視頻）

【i-CABLE】

香港立法會繼週三及週四不開會後,週五亦不會開會,金鐘週四早上示威者減少,不過立法會附近一帶仍然封閉,警方繼續布防。

示威者上午近11時,想經中信天橋到立法會示威區,機動部隊警員築起人牆阻擋,雙方對峙。數名民主派議員表示,大會全日不開會,部份示威者離開,警力減少。

立法會外添美道一帶,一般人不可以進入,警方在此擺放多輛警車,亦都有警員帶備盾牌巡邏。

而添馬公園,早上大雨過後,陸續有戴口罩、穿黑衣的人聚集,部分人在旁邊整理物資,將水、頭盔等搬走,不斷有警察巡邏,又搜查在場人士隨身物品,惹起不滿。

海富中心外,警方包括速龍小隊多次向在場人士要求檢查他們的袋。

警員向在場議員許智峯解釋,表示要查他們是否通輯犯,而到場運走物資的私家車,警員告訴司機車輛有可疑要調查,擾攘一輪後,警方記錄司機資料。

