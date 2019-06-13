香港立法會週四週五不開會 警方續在金鐘布防（視頻）

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香港立法會繼週三及週四不開會後，週五亦不會開會，金鐘週四早上示威者減少，不過立法會附近一帶仍然封閉，警方繼續布防。

示威者上午近11時，想經中信天橋到立法會示威區，機動部隊警員築起人牆阻擋，雙方對峙。數名民主派議員表示，大會全日不開會，部份示威者離開，警力減少。

立法會外添美道一帶，一般人不可以進入，警方在此擺放多輛警車，亦都有警員帶備盾牌巡邏。

而添馬公園，早上大雨過後，陸續有戴口罩、穿黑衣的人聚集，部分人在旁邊整理物資，將水、頭盔等搬走，不斷有警察巡邏，又搜查在場人士隨身物品，惹起不滿。

海富中心外，警方包括速龍小隊多次向在場人士要求檢查他們的袋。

警員向在場議員許智峯解釋，表示要查他們是否通輯犯，而到場運走物資的私家車，警員告訴司機車輛有可疑要調查，擾攘一輪後，警方記錄司機資料。

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