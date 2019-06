香港反修訂逃犯條例緊張情勢 學者料抗爭將持續（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

香港特區政府堅持恢復二讀《逃犯條例》修訂草案,結果觸發成千上萬民眾包圍政府總部及立法會,繼而發生大規模警民衝突,面對香港目前的緊張情勢,香港的學者有何看法呢?

目前在灣區史丹福大學做訪問學者的香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽,一直關注香港的反對修訂逃犯條例的示威活動,以及最後演變成的警民衝突,馬嶽認為主因是103萬人上街示威後,政府並沒有理會,反而加快了立法程序,因此激起示威者強烈反彈。

馬嶽說:”市民本來嘗試用一個佔領的方法來做抗議,但最後當然有部分的示威者可能嘗試去衝擊立法會,但之後警方出來的回應,用非常之大的暴力回應,一路追打、開槍追打示威者,由金鐘一路趕到中環清場,其實是完全不成不例的。”

馬嶽認為,警方的這種做法會引起示威者更大憤慨,相信抗爭仍會繼續。

馬嶽還說,大部分示威者到由星期二晚到星期三早上都是和平抗爭,直到星期三下午,才有部分示威者將抗議活動的事態升級,但他認為警方不應使用武力,驅趕示威者。

馬嶽說:”我想他們只需要驅散立法會的範圍就已經夠了,我相信放了催淚彈之後,那些人已經很快離開,但是警方一路好像追殺出來,我也相信要平息事件非常困難,也都令到香港國際形象受到非常大的損害。”

對於未來事態發展,馬嶽預測示威者可能會採取其它方法進行抗爭,但同時特區政府的威信也因這次衝突事件而蕩然無存。

由於香港立法會仍沒有確定下一次修例二讀會議時間,馬嶽相信會根據原本的程序抗爭的人士,會一直堅持到本月20號。

馬嶽說:”而且可能會繼續一、兩日,兩、三日會有各種罷工和抗爭的出現,我相信政府如果給人的感覺是,任何形式的民意表達都不能對它產生任何壓力的話,她仍然覺得自己,林鄭月娥覺得自己一定是對的,我相信這是引來好多人,再加上昨日暴力對待示威者,我相信是會引來更加憤慨的一個地步的原因。”

