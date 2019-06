國際鑑證專家李昌鈺談章瑩穎案搜證重點（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

中國北大訪問學者章瑩穎2017年在伊利諾伊州失蹤,伊利諾伊州大學一名助教涉嫌綁架和謀殺章瑩穎受審,不過警方至今仍未找到章瑩穎的遺體,國際知名華裔鑑證學專家李昌鈺(Henry Lee)週三到訪舊金山,並暢談對此案的意見。

歷年屢破大案而蜚聲國際的鑑證專家李昌鈺,週三到訪舊金山華埠,他表示,章瑩穎失蹤初期,當地警方的確有聯絡他,不過由於章瑩穎在伊州大學範圍失蹤,校園警方亦已經聯絡了聯邦調查局(FBI),因此他再無權過問,不過他一直有留意調查的進展。

李昌鈺說:”開始的時候,很重要第一個你要找到,這是不是謀殺案,謀殺案,你一定要有個屍體,所以到現在屍體還沒有找到,所以這個案子有一點點困難。”

李昌鈺表示,控方及警方現在依靠的是一些稱為”間接”的證據,例如是疑犯曾經在網站上搜尋關於消滅屍體的紀錄,以及有攝錄機拍到章瑩穎上了疑犯的車等,控方的證據亦算充分,相信最終成功入罪的機會也不低。

但李昌鈺指出,如果他負責調查,必定會設法找出章瑩穎的遺體。

李昌鈺說:”假如是我們調查,我們不會馬上捉他,因為我們已經知道就是他,我們一定會看他的車用過多少汽油,有沒有加油,哪個加油站,當時章瑩穎有沒有在裡邊,然後他每個月的薪水用在什麼地方,因為那個學校很舊,有沒有別人不知道,好像收藏的地方,或者是電機房那些地方。”

李昌鈺今次到訪舊金山,是為華裔地檢官候選人湯曉慧背書,支持她競選,二人一起在華埠拜訪商家,並到李氏公所祭祖。

李昌鈺週三下午還拜訪華埠多間公所及會館,他週四將會離開灣區。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。