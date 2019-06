中國駐英大使指港府修例非中央指使 一國兩制非常成功

【i-CABLE】

中國內地對外媒一向都有一定程度驚惕,近日中國駐英國大使劉曉明接受英國廣播公司訪問,除了提到華為之外,亦到談及中國對香港的管治情況。

中國駐英國大使劉曉明週三接受英國廣播公司BBC專訪,對於英國政府允許華為提供5G網絡的非核心設備,劉曉明認為是雙贏的局面,而且前景一片光明。

如果英國政府拒絕使用華為設備,會對所有中國企業釋放負面訊息,到底英國是否仍然開放,還能否提供友善的營商環境,嚴重影響中英貿易和投資。

當被問到中國是否仍承諾遵守《中英聯合聲明》,他沒有直接回應,指香港實行一國兩制,是對英國、世界、中國人民,以至香港人的承諾,而《中英聯合聲明》在香港主權移交之際,已經完成使命,一國兩制在香港亦非常成功,又指這是歷史文件,可作為國與國之間和平解決紛爭的參考典範,但並沒賦予英國政府任何在香港的主權、治權和干涉香港內政的權力。

當主持人提到有成千上萬的香港人,認為英國有責任根據《中英聯合聲明》捍衛他們的權利,劉曉明就指英國有責任保護自己的公民,但並非香港人,強調香港是中國的一部份,根據《基本法》應由港人治港,他們有權維持與內地不一樣的社會制度,但就與英國政府無關。

對於香港人上街遊行,控訴北京不尊重他們的獨立制度,劉曉明就指修訂《逃犯條例》是為了堵塞法律漏洞,只是被包括BBC在內的傳媒扭曲,修例並非由中央指使,而是由香港政府發起的,亦不認為有需要建議香港政府放棄修例。

他又認為香港有內部和外部勢力嘗試挑起事端獲益,主持反駁這是民間自發的運動。劉曉明就指,百萬人遊行的數字是被誇大了,警方數字只有20萬人,而支持修例的聯署則有80萬人,徵收的意見書中支持的亦是多數。

