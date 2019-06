章瑩穎失蹤案開審 辯方律師承認被告殺人

【KTSF 江良慧報導】

中國北大訪問學者章瑩穎2017年在伊利諾伊州失蹤,伊利諾伊州大學一名助教被控綁架和謀殺章瑩穎,案件週三出現突破性發展,辯方律師在庭上承認,被告把章瑩穎帶返自己的寓所,並且把她殺死。

辯方律師的開庭陳詞,直指被告殺死章瑩穎,又說在現階段的審訊,他們不會否認這點。

29歲被告Brendt Christensen,如果綁架和謀殺罪罪名成立,面對最高刑罰是死刑,律師因此表示,被告是為自已的生命而受審。陪審團一旦裁定被告罪成,便要決定是否要判處他死刑。

控方的陳詞就形容,被告對連環殺手感著迷,用多個月計劃綁架和謀殺,之後才在芝加哥大學香檳分校附近引誘張瑩穎上他的車。

被告在案發時的女朋友,為FBI錄下和被告的對話,被告被指在對話中承認勒死章瑩穎,用棒球棍擊破她頭顱,再把她斬首。

被告也涉嫌承認章瑩穎已經是他的第13名受害人,不過辯方就指,被告是醉酒下講話,沒有證據顯示他與其他謀殺案有關。

辯方說被告是一名出色的研究生,但當時由於濫用藥物、婚姻失敗和學業成績下降,而陷入人生最低潮。

26歲的章瑩穎2017年4月到伊利諾伊州香檳分校作訪問學者,她在同年6月9日失蹤。

警方在搜查證據後,在同年6月30日逮捕是同校博士生及助教的被告,當局至今未能找到章瑩穎的屍體。

