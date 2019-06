【i-CABLE】

特朗普總統表示,收到北韓領袖金正恩一封美麗和溫暖的信,不排除與金正恩再會面。

特朗普指美朝關係良好,認為將會有正面的事情發生,又透露周一再收到北韓領袖金正恩的信,他指金正恩信守承諾,無進行核試或試射長程導彈,他不排除與金正恩再會面。

美國國家安全顧問博爾頓接受《華爾街日報》訪問時表示,美朝有可能舉行第三次峰會,但關鍵在於金正恩要作戰略決定,放棄發展核武。

有美國學者分析衛星圖片認為,北韓一直未有停止開發洲際彈道導彈。

去年6月美朝第一次峰會前,平壤近郊一處疑似導彈工場,部份空地和建設中的建築物,至今年3月已經新建或完成建設,而寧邊核設施旁邊河岸,對比2月和5月亦有變化,相信是從河裡抽水用作冷卻水,維持核設施運作。

