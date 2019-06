特朗普相信中港雙方可解決修訂《逃犯條例》問題

【i-CABLE】

特朗普總統相信中港雙方將可以解決修訂《逃犯條例》的問題,白宮表示特朗普若果月底與中國國家主席習近平會面,可能會提出有關議題,歐盟則發聲明,呼籲尊重港人的集會權利。

特朗普被記者問到香港的修訂《逃犯條例》爭議,表示明白示威的原因,相信香港和中國會找出解決方法。

白宮顧問康韋表示,事件絕對引起了白宮注意,特朗普若果月底二十國集團峰會期間與中國國家主席習近平會面,可能會提出有關議題。

歐盟發表聲明,指香港人過去數天行使了集會,以及和平自由表達意見的基本權利,這些基本權利必須受到尊重,歐盟與香港人一樣關注修例帶來的憂慮,包括對香港營商環境的信心,呼籲香港政府以對話解決分歧。

英國首相文翠珊則稱關注修例的潛在影響,強調香港移交逃犯的安排須符合《中英聯合聲明》訂明的權利和自由。

德國外交部表示正在審視,一旦香港通過修例,現行雙邊引渡協議是否還能繼續落實。

在北京,中國外交部否認有消息指內地武裝力量正趕往香港,並再次強調中央政府堅定支持香港政府推動修例。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。