特朗普相信中港雙方可解決修訂《逃犯條例》問題

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特朗普總統相信中港雙方將可以解決修訂《逃犯條例》的問題，白宮表示特朗普若果月底與中國國家主席習近平會面，可能會提出有關議題，歐盟則發聲明，呼籲尊重港人的集會權利。

特朗普被記者問到香港的修訂《逃犯條例》爭議，表示明白示威的原因，相信香港和中國會找出解決方法。

白宮顧問康韋表示，事件絕對引起了白宮注意，特朗普若果月底二十國集團峰會期間與中國國家主席習近平會面，可能會提出有關議題。

歐盟發表聲明，指香港人過去數天行使了集會，以及和平自由表達意見的基本權利，這些基本權利必須受到尊重，歐盟與香港人一樣關注修例帶來的憂慮，包括對香港營商環境的信心，呼籲香港政府以對話解決分歧。

英國首相文翠珊則稱關注修例的潛在影響，強調香港移交逃犯的安排須符合《中英聯合聲明》訂明的權利和自由。

德國外交部表示正在審視，一旦香港通過修例，現行雙邊引渡協議是否還能繼續落實。

在北京，中國外交部否認有消息指內地武裝力量正趕往香港，並再次強調中央政府堅定支持香港政府推動修例。

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