特朗普稱只會與中國簽署有利美國的貿易協議

特朗普總統表示,中國極之希望與美國達成貿易協議,但他只會簽署對美國有利的協議,否則無興趣談。

特朗普指中國過往在經貿上佔盡美國便宜,美國現時只會與中國簽署與對美國有利的貿易協議。

特朗普重申是中國反口在先,中國必須重新同意之前雙方取得共識的四、五個重點,否則美國無興趣與中國談,但特朗普無透露所指的重點為何。

他又再次表明預期月底出席大阪舉行的二十國集團峰會期間,會與中國國家主席習近平會面。中國官方至今仍未公布習近平的行程。

美國商務部長羅斯表示,即使中美元首在大阪會面,亦只會為協議定出框架,不會在峰會期間達成最終協議。

白宮經濟顧問庫德洛則指,中美貿易協議在一個多月前已接近完成,當時雙方在執法機制、知識產權和強制技術轉移等方面,已取得很大進展,美國希望在當時的基礎上繼續展開談判。

