人口普查加入是否公民問題 特朗普引用特權拒向國會交文件

針對2020年人口普查中加入公民身份問題,府會之間的爭執更激烈,特朗普總統引用行政特權來保護相關材料,而國會眾議院監察委員會就通過決議案,追究聯邦司法部長巴爾和聯邦商務部長羅斯犯下藐視國會罪。

事件涉及商務部去年宣佈在2020年人口普查中,將會問人”你是不是美國公民”,這個做法惹來爭議和法律訴訟。

批評者指,詢問公民身份將會帶來不準確的答案。

基於人口普查數據是用來決定如何分配聯邦資源和劃分國會選區,特朗普指加入這條公民問題是有必要,因此行使了行政特權,拒絕向國會提交有關的文件。

聯邦司法部長巴爾與商務部長羅斯在此之前也拒絕國會眾議院屬下監察與改革委員會的傳召作證,聯邦司法部表示,受爭議的文件主要是商務部和司法部之間傳遞的一套備忘錄和信件,而這些是受到某些行政特權保護。

針對兩名部長的做法 ,眾議院監察與改革委員會週三以24票對15票通過一項決議案,指兩名部長犯下藐視國會罪,有關決議案將會提交眾議院全院表決。

而在週二,眾議院已按黨派路線表決同意循法律途徑,執行國會在通俄案調查中對司法部長巴爾與前白宮顧問Don McGan的傳召令,事態反映府會之間的爭執更趨激烈。

