Lyft聖荷西推出最新款共享電動單車ebikes（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

網的公司Lyft收購了Ford GoBikes共享單車的公司,改新名叫Bay Wheels,並在南灣聖荷西率先推出最新款的共享電動單車ebikes。

以前在街上見到藍色的共享單車,將會由這些最新款黑色夾粉紅色電動單車ebike逐一取替。

只需要用Lyft的手機app選擇租用單車,再掃瞄單車尾部的條碼,就可以解鎖使用。

以前用Ford GoBike手機app的民眾,更新之後就會自動變成Bay Wheels。

這些電動單車最大的特點是內置摩打(馬達),所以駕駛時,尤其是上斜坡時,就會比較輕鬆。

另外,還車將會更方便,以前規定一定要將單車泊回出租站,但現在只要在特定範圍內就可用內置單車鎖,泊在街上任何單車架還車。

收費頭半小時兩元起,之後每15分鐘加3元,低收入人士可申請折扣。

Good Karma Bikes總裁Jim Gardner說:”低收入者只付5元年費,可向Good Karma Bikes查詢申請,很多市民現在負擔不起汽車,但仍然要上班求職,單車是真正獨立的交通工具。”

Lyft單車及滑板車部主任Caroline Samponaro說:”我們未來幾月會在聖荷西推出千多部電單車,並會向社區再推7,000部,讓聖荷西一帶以共享單車做公共交通工具。”

Lyft又指,之後會在舊金山和東灣推出電單車,並會保留舊款的單車。

Lyft在年初曾經推出過一批電動單車,不過該批車有部份被指剎車有問題,一度要撤回。

